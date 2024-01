Nouvelle convention collective pour les syndiqués d'Unibéton

Le syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (section locale 501) a annoncé aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, la conclusion réussie des négociations pour le renouvellement de la convention collective des membres syndiqués d'Unibéton, un fournisseur de béton prêt-à-l’emploi basé à Québec, Beauport, Sainte-Marie-de-Beauce et Saint-Basile.

Après sept rencontres de négociation, dont quatre en conciliation, les parties ont abouti à une entente qui a été ratifiée à une majorité de 76 % lors de l'assemblée de ratification qui s'est tenue le 6 novembre 2023. La nouvelle convention collective, signée le 13 décembre 2023, est entrée en vigueur immédiatement pour une durée de cinq ans, se prolongeant jusqu'au 12 février 2028.

Voici les principaux faits de la nouvelle convention collective des quelque 35 syndiqués occupant les postes de chauffeurs de bétonnières, préposés à l’alimentation du mélangeur et préposés au service client carrière pierre:

— Les avantages acquis depuis l’accréditation du groupe en 2002 ont été préservés, garantissant la stabilité des conditions de travail pour les membres d'Unibéton.

— Les salaires et tous les avantages sociaux seront rétroactifs au 10 février 2023. De plus le contrat de travail prévoit des augmentations totalisant 17% pour la durée de la convention.

— Les syndiqué(e)s bénéficieront désormais d'une journée supplémentaire de congé maladie; celles et ceux travaillant le samedi recevront dorénavant une rémunération majorée à temps et demi.

— L'employeur participera davantage au régime d'épargne retraite et sa contribution au régime d’assurance collective sera majorée de 5%;

— Une prime de bonne conduite a été établie.

« Cette nouvelle convention représente une avancée significative pour les syndiqué(e)s d'Unibéton, renforçant les conditions de travail et reflétant l'engagement continu du TUAC 501 à l’égard du bien-être de ses membres », a déclaré Daniel Nadeau, directeur pour l’Est du Québec aux TUAC 501.