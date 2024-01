Le visiteur au cœur de la stratégie de Tourisme Chaudière-Appalaches

Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) a dévoilé cette semaine, par voie de communiqué de presse, les nouvelles orientations de sa planification stratégique 2024-2030, qui empruntera de nouvelles avenues pour rendre encore plus attractive cette destination régionale.

L’un des grands chantiers cités est de renouveler le modèle d’affaires de TCA pour mieux répondre aux nouveaux besoins des visiteurs touristiques et pour créer des retombées durables pour les entreprises.

On assiste à une multiplication des contenus touristiques accessibles au visiteur et celui-ci souhaite être guidé en toute transparence dans sa planification de voyages. « L’accélération du virage numérique dans les entreprises, le chamboulement dans les habitudes des voyageurs qui sont toujours plus connectés, la nécessité de renouveler l’expérience-client face à la pénurie de main-d’œuvre, une conscience environnementale accrue, etc. Le visage touristique a considérablement changé et nous devons nous adapter aux nouvelles réalités », a indiqué la directrice marketing de l'organisme, Odile Turgeon.

Parmi les actions qui seront entreprises, un nouveau site Web verra le jour au printemps 2025 pour faire de la Chaudière-Appalaches, «une destination inventive, authentique et durable. »