Mise en marché du porc au Québec: duBreton lance une pétition pour sortir du plan conjoint

L'entreprise de production et de transformation de porc biologique duBreton, de Saint-Bernard, vient de lancer une pétition afin d'obtenir des appuis publics à sa demande d’exclusion du Plan conjoint de mise en marché collective des porcs du Québec.

Dans un communiqué de presse émis aujourd'hui, le président, Vincent Breton, explique que sa compagnie milite depuis de nombreuses années dans l’espoir que la Convention des Producteurs de porcs du Québec soit adaptée aux particularités inhérentes à la production de porcs de spécialité, c’est-à-dire biologiques et certifiés bien-être animal. « Malheureusement, la convention n’a jamais été modifiée pour refléter la réalité et les intérêts des éleveurs de porcs de spécialité et ne permet pas le développement de ce type de porcs chez les producteurs indépendants, comme duBreton », a-t-il déclaré.

Il ajoute que le syndicat des Éleveurs de porc du Québec prélève des cotisations pour la valorisation et la promotion du porc du Québec auprès des producteurs biologiques et certifiés bien-être animal, sans jamais investir un seul dollar dans la promotion de leurs produits. « Le plan conjoint est censé améliorer les conditions de mise en marché en permettant aux producteurs de négocier collectivement les conditions de mise en marché de leur produit; or, pour les producteurs de porcs de spécialité, c’est l’inverse qui se produit. Non seulement ils ne bénéficient pas de la négociation collective, mais leur rémunération s’en trouve diminuée pour servir les intérêts de la majorité, soit les producteurs des porcs de masse », a signalé M. Breton.

« Aujourd’hui, nous demandons à tous nos partenaires et aux consommateurs soucieux du bien-être animal et des pratiques biologiques de signer cette pétition afin de démontrer leur appui à notre demande d’exclusion du plan conjoint », a conclu le président de duBreton.

Pour de plus amples informations sur la pétition, cliquez ici.