La tournée sur le repreneuriat s'arrêtera à Saint-Georges en avril

La toute première tournée panquébécoise sur le repreneuriat s'arrête à Saint-Georges le 10 avril prochain.

Organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), en étroite collaboration avec le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ), l'événement présentera un programme de conférences pour sensibiliser la communauté entrepreneuriale face à l’importance du repreneuriat pour la prospérité économique du Québec.

Signalons qu'en 2022, plus de 50% des entrepreneurs québécois avaient 50 ans ou plus, et près de 45% des dirigeants d’entreprises familiales avaient 55 ans et plus, selon un portrait de l’entrepreneuriat au Québec, du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et une enquête statistique sur les entreprises familiales québécoises des HEC Montréal.

Aussi, depuis une quinzaine d’années, le Québec a perdu plus de 22 000 entreprises, alors que le Canada en a gagné 160 000, selon des données de Statistique Canada. Et l'organisme fédéral prévoit qu'au cours de la prochaine année, 22 000 entreprises québécoises envisagent, soit un transfert ou une vente, soit leur fermeture.

Au nombre des experts qui viendront en Beauce pour cette journée, on retrouvera Alexandre Ollive et Agop Evereklian, respectivement président-directeur général et directeur général adjoint du Centre de transfert d’entreprise du Québec; Eric Dufour, associé et vice-président régional et leader national en transfert d'entreprise chez Raymond Chabot Grant Thornton; Sarah-Mélanie Lambert, cheffe de la direction et son collègue Me Raphaël Voscorian, de la firme Morency Avocats; ainsi que Pascal Harvey, directeur général du Réseau des SADC-CAE.

Pour tous les détails de l’événement et pour s’inscrire à la journée, consultez le site web de la Chambre de commerce de Saint-Georges.