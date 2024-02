CCINB: l'aile jeunesse rejoint le regroupement provincial

Le volet Jeunes Professionnels de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) vient d'adhérer au Regroupement des Jeunes Chambres de commerce du Québec (RJCCQ).

L'annonce a été faite hier en conférence de presse, à Sainte-Marie-de-Beauce.

Mise sur pied en mars 2023, l'aile jeunesse de la CCINB organise des activités de réseautage moins formelles afin de faciliter l’intégration des jeunes professionnels au milieu des affaires. L'adhésion au RJCCQ était une suite logique dans le poursuite du développement de l'organisme et dans le but d'améliorer l’offre aux jeunes professionnels de la Nouvelle-Beauce.

« Cette adhésion démontre le dynamisme et la vitalité de la Chambre au cœur de la Beauce. Ces nouveaux liens structurants vont nous permettre de soutenir les jeunes impliqués dans le comité du Volet Jeunes Professionnels, de créer des synergies sur des projets d’envergure, de stimuler l’esprit entrepreneurial et le rehaussement de compétences ainsi que d'augmenter leur impact dans le développement économique du Québec », a déclaré Pierre Graff, président directeur-général du RJCCQ, qui était présent lors de la conférence de presse.

« Le développement du volet jeunesse de la CCINB est important pour la pérennité de notre organisation. Tout comme pour les entreprises, la relève doit être réfléchie et préparée. C’est aujourd’hui que nous bâtissons le futur et cela passe par leréseautage de nos plus jeunes membres. L’identité et l’attachement à la CCINB est primordial et le pas que nous venons de franchir permettra d’aller en ce sens », a mentionné Chantal Gravel, présidente du conseil d'administration de la CCINB.