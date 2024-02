Nouveau bureau d'architecture en Beauce

Près d'une soixante d'invités ont participé, le 8 février, à l’ouverture officielle du nouveau bureau d’AUpoint architecture + territoire à Vallée-Jonction.

Cette firme offre des services professionnels en architecture et en aménagement du territoire et compte aujourd’hui près d’une trentaine d’employés et collaborateurs via ses bureaux à Québec, Montréal et maintenant en Beauce.

L’architecte Christelle Jacques, originaire de Vallée-Jonction, tiendra les rênes de ce nouveau bureau, qui est situé dans l’ancien couvent des Sœurs de Saint-François d’Assise.