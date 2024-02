Les étudiants de Génie civil enrichissent leur formation en France

Dans le cadre d'un projet d'échange étudiant en collaboration avec l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) du Limousin, 11 étudiants du programme de Génie civil du Cégep Beauce-Appalaches étaient en France du 5 au 20 janvier dernier.

Cette expérience leur a permis d'enrichir leurs parcours d’études, de perfectionner leurs compétences techniques et de s’immerger dans une nouvelle culture.

Les étudiants ont séjourné chez leurs homologues français d’Égletons pour suivre une formation à l'IUT. Sur le campus, ils ont exploré divers départements et laboratoires en génie civil, assisté à des cours théoriques et des ateliers pratiques ainsi que participé à des sessions d'arpentage sur le terrain. Cette immersion leur a notamment permis de découvrir les techniques de construction en bois, le ferraillage des structures en béton de même que le bétonnage de poutres et de colonnes en béton armé, sans oublier l'essai de chargement de la poutre jusqu'à sa rupture.

« Cet échange m'a apporté des apprentissages enrichissants dans le domaine du béton et des ouvrages en génie civil tout en me permettant de vivre une expérience humaine et culturelle inoubliable! », a souligné Patrick Doyon, étudiant ayant pris part au projet. « J'ai découvert plusieurs techniques différentes de celles que nous utilisons. C'était intéressant de découvrir les différences entre la normalisation de l'Europe et celles du Canada. En échangeant avec les confrères français, on apprenait leurs façons de faire », a ajouté son collègue Anthony Fortier.

En mars prochain, ce sont les étudiantes et étudiants français de l'IUT du Limousin qui viendront bénéficier de l'expertise beauceronne offerte par le personnel enseignant et technique du Cégep Beauce-Appalaches en matière de matériaux et de méthodes de construction adaptés aux conditions climatiques du Québec. « Nous en profiterons pour approfondir leurs connaissances et explorer les différents domaines et contraintes d'utilisation dans notre région », a précisé Danny Paradis, enseignant et responsable du projet.

Des visites enrichissantes

En complément des activités pédagogiques, les étudiants ont visité différents lieux dont le viaduc de Tulle vue de l’intérieur, la ville de Toulouse pour son architecture, la cité de Carcassonne pour ses structures et remparts, puis la ville de Brive-la-Gaillarde, ancienne cité fortifiée médiévale. L’aventure s’est conclue par une exploration des sites emblématiques de Paris, tels que la tour Eiffel, le musée d'Orsay, le Musée du Louvre, la Place de la concorde et le jardin du Luxembourg.

« Je suis extrêmement satisfait de notre séjour en France et de la formation reçue à l’IUT. Ce voyage aura été riche en connaissances, en images, en souvenirs et en rencontres de gens passionnés. L’équipe sur place a permis à nos étudiants de s’adapter rapidement et la participation de tous a été remarquable. Entraide et humour étaient au rendez-vous », a mentionné Sylvain Carrier, enseignant et responsable du projet.