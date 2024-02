Un premier «bootcamp» pour les entrepreneurs de Chaudière-Appalaches

Revenu Québec annonce que le service ImpôtNet Québec est maintenant en ligne et qu’il est désormais possible de transmettre les déclarations de revenus pour l’année d’imposition 2023 qui sont produites électroniquement au moyen d’un logiciel autorisé. Il s’agit de la façon la plus simple, la plus fiable et la plus efficace de s’acquitter de ses ...