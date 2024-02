Avantis Coopérative: un retour aux membres de 4,1 millions $

Malgré une année mouvementée, notamment plus difficile en production porcine et dans le secteur des grains avec une chute historique des prix, Avantis Coopérative a terminé son exercice financier 2022-2023 avec des ventes de 711 millions $, similaires à l’année précédente.

C'est du moins le bilan livrée en conférence de presse hier, par la haute direction de l'entreprise, à la clôture de la 5e assemblée générale annuelle des membres, qui s'est tenue en mode hybride au Centre Caztel de Sainte-Marie-de-Beauce.

Ces résultats dégagent un excédent d’exercice de 6,3 millions $ dont plus du tiers, soit 2,2 millions, seront versés en ristourne aux membres. Aussi, la bonne santé financière de la coopérative lui a permis également d’annoncer un remboursement de capital privilégié de 1,9 million, pour un retour total aux membres de 4,1 millions $.

Les excellents résultats du secteur avicole et les bonnes performances pour les centres de rénovation et pour les centres de machinerie ainsi que pour le ruminant et le végétal ont permis de contrebalancer les difficultés de la production porcine et la déflation du prix des grains, a précisé le chef de la direction d’Avantis Coopérative, Michel Delisle. La fermeture de l'abattoir d'Olymel à Vallée-Jonction, en décembre, n'a pas été un facteur dans la sous-performance du porcin, a-t-il indiqué.

« Les décisions d’affaires [...] s’inscrivent toutes dans le cadre de notre plan stratégique, lequel en est maintenant à mi-parcours et a été suivi avec rigueur par les équipes pour permettre à Avantis de demeurer parmi les leaders de ses marchés », a précisé M. Delisle.

Notons qu'en 2023, la coopérative a versé quelque 386 200 $ en appui communautaire financier et matériel, par le biais de ses divers programmes de soutien (Coopère-Don, Fonds coopératif d’aide à la relève agricole, bourses, etc.).

Enfin, signalons qu'Avantis Coopérative, dont le siège social est à Sainte-Marie-de-Beauce, compte plus de 15 700 membres et quelques 1 350 employés dans ses diverses places d'affaires.