Les élus de Beauce-Sartigan résolus à soutenir les médias locaux

Se disant interpellés par la survie des médias locaux, les maires de la MRC de Beauce-Sartigan ont adopté, mercredi, une résolution qui confirme l’engagement de leur administration à maintenir l’utilisation de ceux-ci «comme outils de transmission d’informations.»

Les élus évaluent que l’avènement du numérique et des réseaux sociaux a remis en cause le modèle d’affaires des médias traditionnels qui tiennent «un rôle démocratique essentiel dans la communauté», puisqu’ils permettent d’informer la population des activités municipales via des articles, des espaces publicitaires et la publication d’avis publics, peut-on lire dans un communiqué de presse émis aujourd'hui.

« Nous souhaitons que les deux paliers de gouvernements travaillent sur des solutions concrètes et structurantes pour assurer la survie et l’avenir des médias locaux et régionaux » de souligner le préfet, Dany Quirion, dans ce même communiqué.

Enfin, le conseil des maires demande aux gouvernements du Canada et du Québec d’intervenir en urgence et de manière concertée afin de soutenir l’écosystème médiatique québécois. L'une des solutions envisagées serait la distribution gratuite de journaux via le service de Postes Canada.

Enveloppe publicitaire

Joint au téléphone par EnBeauce.com pour savoir comment cette résolution allait se traduire dans les faits, le directeur général de la MRC Beauce-Sartigan, Éric Paquet, a convenu que le soutien le plus probant se trouvait dans l'achat d'espaces publicitaires, comme des offres d'emploi et des avis publics, par exemple.

Cependant, il a indiqué que l'enveloppe actuelle, consacrée à cette dépense dans le budget de la MRC, n'était que de «quelques milliers de dollars», sans plus. Le directeur général a toutefois laissé savoir que, suite à la résolution, son administration allait réévaluer la disposition de ce poste budgétaire.

Signalons que, plus tôt ce mois-ci, le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, avait décidé d’encourager ses médias locaux en lançant une campagne pour les mettre en lumière, par l'achat de placement publicitaire dans chacun d’eux durant le mois de février.

En novembre dernier, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, avait publié un plaidoyer dans lequel il invitait ses commettants «à consommer et à encourager nos médias d'ici. Comme commerçant ou citoyen, nous avons tous un rôle à jouer. Nos médias rivalisent avec audace et créativité. Ils sont nos yeux et nos oreilles. Ils sont notre identité.»