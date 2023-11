Samuel Poulin fait un plaidoyer en faveur des médias locaux

Dans le cadre du Samedi des PME, une initiative de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a publié hier, sur sa page Facebook, un plaidoyer en faveur des médias locaux. Nous reproduisons ici l'intégrale de ce message.

Comme vous le savez, la Beauce est le royaume des petites, moyennes et des grandes entreprises. Aujourd’hui, j’ai le goût de dédier la présente publication à nos médias locaux en Beauce qui vivent des soubresauts importants, notamment avec la compétition des géants du web.

Que ce soit le journal, la radio, notre site web d’information ou la télévision locale, nous avons un privilège incroyable de compter sur les médias d’ici qui parlent de nous et de notre région. Des petites et moyennes entreprises, qui œuvrent sur une base quotidienne avec des journalistes rigoureux afin d’exposer les investissements en Beauce, les faits divers, la culture, les événements sportifs, les levées de fonds de nos organismes et les personnages marquants. Ils sont au coin de notre rue. Au coin de notre vie…et ce à tous les jours.

Les médias locaux sont aussi une pépinière pour la relève en journalisme. Ils valorisent la langue française et œuvrent à la vivacité de notre territoire, notamment pour les festivals et les événements.

Imaginons un monde sans chacun d’eux, pour parler de la Beauce ? Imaginons que notre histoire régionale ne s’enchâsse plus dans les pages d’un média ? Ou encore qu’un événement marquant de chez nous ne peut plus être enregistré ou raconté de vive voix? Malheureusement, un jour, ceci pourrait s’avérer possible.

Comme député, je me fais toujours un devoir d’encourager nos médias locaux. Je suis intervenu à plusieurs reprises et je continuerai de le faire.

Aujourd’hui, je fais appel à notre solidarité beauceronne pour continuer à consommer et à encourager nos médias d'ici. Comme commerçant ou citoyen, nous avons tous un rôle à jouer. Nos médias rivalisent avec audace et créativité. Ils sont nos yeux et nos oreilles. Ils sont notre identité.

Samuel Poulin

Député de Beauce-Sud

Adjoint parlementaire au ministre de la Culture et des Communications

Adjoint parlementaire au ministre responsable de la jeunesse.