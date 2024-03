Encouragez vos enfants à participer à La grande journée des petits entrepreneurs

Les jeunes de 5 à 17 ans sont invités à participer à la 11e édition de La grande journée des petits entrepreneurs (LGJPE) qui se tiendra le 1er juin au Carrefour Saint-Georges.

Organisé dans toutes les régions du Québec, cet événement se veut l’occasion de vivre une expérience entrepreneuriale. L'an dernier, plus de 8000 petits entrepreneurs ont répondu présents à travers la province.

Magaly Létourneau et sa fille Laurence 11 ans, ont créé « La revanche du tissu » avec Marilou 13 ans, Éliane et Zack 12 ans ainsi que leur mère, Lucie Poulin. Leur objectif est de vendre des sacs magiques cousus par eux-mêmes à partir de vêtements recyclés. Les parents vont les coacher et les aider, mais ce sont les jeunes qui trouveront les idées et qui réaliseront les projets. « On leur suggère des idées, mais il faut laisser aller leur créativité. Des fois, on sous-estime les enfants, mais si on leur met du stock et du matériel devant eux, ils vont réussir à faire leurs propres agencements », a expliqué Magaly Létourneau en entrevue avec EnBeauce.com.

Si votre enfant à un talent ou un projet de création, c’est le temps de le soutenir à faire sa mini entreprise et à vendre ses productions.

Deux autres entrepreneurs se sont inscrits à l’événement de Saint-Georges. Henri Mercier, 9 ans, réalise des porte-clés et des décorations en perles Hamas. Jeanne, 11 ans, s'est lancée dans la vente de limonade et de pop corn.

« Laissez l’enfant le faire et si c’est croche un peu ce n’est pas grave! C’est à force d’en faire qu’il va s’améliorer. Il faut offrir du renforcement positif à ses enfants », a soutenu Magaly.

Dès l'inscription, les entrepreneurs en herbe sont encouragés à créer un projet d'entreprise, à leur rythme et image. Ce ne sont pas forcément de grosses entreprises, il suffit d’avoir envie de créer et de vendre des produits comme de la limonade, des bijoux, des bombes de bain, de la couture ou encore de la cuisine par exemple.

L’organisation met à leur disposition un coffre à outils complet, incluant des guides et tout le matériel nécessaire pour les accompagner dans la création et la promotion. Puis, le 1er juin prochain, les jeunes présenteront leurs créations.

Développement Saint-Elzéar tiendra également le marché des petits entrepreneurs dans la municipalité où 13 jeunes sont déjà inscrits.