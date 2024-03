L'entreprise Pro Pac Inc. obtient un brevet pour sa tête d'abattage innovante

Voir la galerie de photos

Dave Carrier, directeur général de Pro Pac Inc., fabricant d'équipements forestiers basé à Saint-Côme-Linière, a récemment déposé un brevet pour une invention de tête d'abattage au Canada et aux États-Unis.

EnBeauce.com est allé à la rencontre de Dave Carrier et Patrick Lachance afin de revenir sur le développement de ce nouveau produit, unique dans le monde.

« Mon père vient de la Beauce, d'une famille de Saint-Honoré qui oeuvrait dans l'exploitation forestière du Maine. Il a débuté en tant que camionneur, pour ensuite ouvrir une station-service de service à la clientèle pour les exploitations forestières de la région de Jackman. Petit à petit, ça s'est transformé en vente et soumission d'équipements forestiers », a débuté Dave Carrier pour revenir sur l'histoire de Pro Pac.

L'entreprise a par la suite racheté la compagnie « Ébancheuse CB », de Notre-Dame-des-Pins, qui était à ce moment-là en faillite.

« Mon père avait commandé deux ébrancheuses à la compagnie « Ébancheuse CB ». Malgré la faillite, il avait réussi a récupéré un des deux équipements, pour finalement racheter la faillite et relancer la production. C'est ce qui marque le début de Pro Pac en 1985 ».

« Plus de 38 ans après la création de Pro Pac, on a à peu près, 1 900 machines de produit et plus de 1 000 ébrancheuses, qui est le produit synonyme de Pro Pac. » a détaillé Dave Carrier.

Renouveler la gamme de produit pour mieux répondre aux besoins

À partir de 2007-2008, l'entreprise mise sur un nouveau projet de tête d'abattage afin d'élargir sa gamme de produit, tout en restant dans le même domaine.

« Les premières étapes de développement ont débuté en 2007, mais en discontinu, car on travaillait un peu, puis on remettait ça de côté. Il faudra attendre 2014 pour vendre les premières têtes d'abattage à nos clients », a-t-il ajouté.

Après les premières ventes, l'équipe de Pro Pac Inc. remarque que leur produit ne répond pas complètement à la demande des utilisateurs.

« En terme de développement, même si on était content, il manquait, selon nous, un petit quelque chose. Le problème venait principalement de la durabilité de la partie inférieure de la tête, qui avait une utilisation non-officielle, de godet d'excavatrice ».

Quelques années de développement plus tard, Pro Pac Inc. annonce la sortie de son nouveau modèle de tête d'abattage, appelé série X. Un modèle unique qui a dû être protégé par un brevet.

« Nous avons donc ajouté des dents d'excavatrice à l'arrière de nos têtes d'abattage. Comme on savait que ça n'avait jamais été fait, on s'est posé des questions sur le fait de déposer un brevet. Finalement, oui, il y avait matière à brevet. On a donc déposé le brevet rapidement en 2024, juste avant le dévoilement de notre produit au public », a conclu Dave Carrier.

Pour en apprendre plus sur cette invention et son développement, il est possible d'écouter l'intégralité de notre entrevue avec Pro Pac Inc. ci-dessus.