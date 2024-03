Une conférence du philosophe québécois et essayiste prolifique Alain Deneault

Le Cégep Beauce-Appalaches accueillera, dans le cadre d’une conférence de prestige, le philosophe québécois et essayiste prolifique Alain Deneault.

La conférence intitulée La multinationale : un pouvoir plus grand que l'État sera présentée le jeudi 11 avril à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins.

Ces conférences de prestige offrent un cadre pédagogique permettant le développement du sens critique. Reconnu pour secouer avec aisance les orientations sociales, économiques et politiques endormies, cet intellectuel de renom dépeindra la multinationale comme une entité totalitaire lors de sa conférence. En voici un court extrait: « Les multinationales ne se réduisent pas à des entreprises. Elles constituent des pouvoirs d'envergure mondiale, sans contre-pouvoir, requérant les disciplines des humanités pour définir la façon spécifique qu'elles ont d'exercer le pouvoir, de disposer du droit et de façonner les cultures. » Sa présentation reposera sur les essais De quoi Total est-elle la somme? et Le Totalitarisme pervers ainsi que sur l'adaptation cinématographique qui en a été faite.

Alain Deneault est professeur de philosophie au campus de Shippagan (Péninsule acadienne) de l'Université de Moncton. Ses essais portent sur l’idéologie managériale, la souveraineté des pouvoirs privés et l'histoire de la notion polysémique d'économie. Chez Lux Éditeur, il est l’auteur de Bande de colons, Gouvernance, Politiques de l’extrême centre, Mœurs : De la gauche cannibale à la droite vandale et La Médiocratie, ainsi que d'une série de titres sur le concept d'économie (L'Économie de la nature, L'Économie de la foi, L'Économie esthétique et L'économie psychique). Il a aussi fait paraître plusieurs essais sur les multinationales (tel que De Quoi Total est-elle la somme? et Noir Canada) de même que sur les paradis fiscaux (Une escroquerie légalisée et Paradis fiscaux : la filière canadienne) chez Écosociété ou Rue de l’échiquier.

Les billets sont disponibles au coût de 8 $ pour la communauté étudiante et 12 $ en admission générale à la billetterie en ligne ou en argent comptant à l’entrée le soir de la conférence.