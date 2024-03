L'Expo Habitat Beauce a officiellement ouvert ses portes

Organisée par l'APCHQ Beauce-Appalaches, l'Expo Habitat Beauce a ouvert ses portes ce vendredi 22 mars, sur le nouveau site du Parc Technologique à Saint-Georges.

Les visiteurs auront jusqu'à ce dimanche pour profiter des 60 exposants de l'édition 2024.

« Je voulais remercier tous les exposants d'avoir accepté de continuer pour l'événement malgré les difficultés, car sans vous, ça ne serait pas possible. Changer de place n'a pas été évident pour nous comme pour vous, on a dû rétrécir les allées et je vous remercie de votre compréhension car tout le monde a pu rentrer », a lancé Maxime Tanguay, directeur général de l'APCHQ Beauce-Appalaches.

Désormais installé au 2955, 81e rue à Saint-Georges, l'Expo Habitat Beauce sera ouverte dès 13 h, ce vendredi, et ce jusqu'à 21 h. Demain, samedi 23 mars, les portes seront ouvertes de 10 h à 18 h et dimanche 24 mars, de 10 h à 16 h 30.

Même s'il n'y aura pas d'espace de restauration, un food-truck sera présent à cette occasion autour de la bâtisse pour servir des boissons et de la nourriture.

Pour rappel, les billes sont aux prix de 10 $/adultes, 5 $ pour les 13-17 ans et gratuit pour les moins de 12 ans.