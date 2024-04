Clinique d'impôt: immersion professionnelle pour les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches

Les étudiantes et étudiants du programme Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep Beauce-Appalaches ont participé à la 2e Clinique d’impôt, présentée en partenariat avec Blanchette Vachon (BVA), grâce à la formule Apprentissage en milieu de travail (AMT).

Dans le cadre du cours Impôts sur le revenu, ils ont pris en charge, en équipe, plusieurs déclarations d’impôts de particuliers. Sous la supervision du personnel enseignant et avec le soutien de spécialistes en fiscalité, chaque équipe était responsable de la classification des feuillets d'impôt, du tri de divers documents fournis par les clients et de l'entrée des informations dans le logiciel Taxprep.

« Au terme de cette activité, les comptables de BVA vont réviser et fournir un compte rendu des erreurs les plus fréquentes commises dans les déclarations d’impôts. Cette expérience aura permis à nos étudiantes et étudiants de mettre en pratique leurs apprentissages tout en démontrant leur compétence et leur intérêt pour le domaine de la fiscalité », a souligné Karine Fleury, enseignante en Techniques de comptabilité et gestion. Des membres associés de chez BVA sont également venus rencontrer le groupe de finissants et finissantes pour leur proposer des opportunités de stage et d'emploi dans leurs cabinets.

Pour Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, « cette immersion pratique offre l'opportunité aux étudiantes et étudiants du programme d’acquérir des apprentissages concrets, de bénéficier de l’expertise d’une équipe professionnelle, d’expérimenter les logiciels comptables en plus d’apprendre dans un contexte professionnel et des conditions réelles. De plus, cette initiative leur permet de développer non seulement leurs compétences techniques, mais aussi leur adaptabilité et leur assurance, des atouts indispensables pour leur future carrière. »