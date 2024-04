Dévoilement de la programmation du 4e Mois de la mécatronique

Les 11 partenaires de l'événement se mobilisent pour offrir un 4e Mois de la mécatronique, qui se déroulera cette année du 1er au 24 mai.

La programmation d’activités a pour but de mobiliser la communauté d’affaires de la Beauce à l’importance de la mécatronique dans leur migration vers le 4.0, en plus de partager les savoir-faire et réalisations technologiques d’ici.

Ainsi, les organismes de développement économique de la Beauce font équipe avec le CAE Beauce-Chaudière pour l’organisation d’une mission technologique destinée aux entreprises manufacturières du secteur métallique. Les participants auront la chance de se rendre à Trois-Rivières en autocar pour découvrir AGT Robotics et le Centre de métallurgie du Québec.

Pour leur part, le Cégep Beauce-Appalaches, le CSSBE, le CUA et MÉcanium proposent un déjeuner-conférence sous le thème De la piste de course à l’usine : la mécatronique au service de la performance. Il réunira quatre panélistes, soit Jean-François Nadeau, technicien en mécatronique pour Jota Sport et chargé de projet mécatronique chez BRP, Étienne Marcoux, ingénieur mécanique, Alex Gagnon, enseignant en techniques de l’informatique, et Yacine Yaddaden, professeur et directeur du comité de programme d’études de cycles supérieurs en informatique à l'UQAR (campus de Lévis).

Parmi les autres éléments au programme, une conférence au CIMIC mettant en vedette trois entreprises de la région (Génisys, Les Industries P.F. et René Matériaux Composites); la présentation et la démonstration d’un équipement technologique unique chez le fabricant de planchers Mirage; et un webinaire portant sur la cybersécurité dans le secteur manufacturier et un second sur l’intelligence artificielle; enfin une formation en ligne abordant l’implication de la propriété intellectuelle afin de sécuriser les projets innovants.

Cette année, les organisateurs de l'événement sont le Conseil économique de Beauce (CEB), Beauce-Centre Économique (BCÉ), Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), le Centre d’aide aux entreprises Beauce-Chaudière (CAE), Mécanium, le Réseau des CCTT Synchronex, Beauce Numérique, Développement PME (DPME), le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), le Centre universitaire des Appalaches (CUA) et le Cégep Beauce-Appalaches.

Pour consulter la programmation et vous inscrire aux activités rendez-vous sur le site Internet du Mois de la mécatronique.