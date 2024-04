Une cinquantaine de participants à la tournée sur le repreneuriat

L'arrêt à Saint-Georges de la toute première tournée panquébécoise sur le repreneuriat, a attiré quelque 50 participants, mercredi, au Georgeville.

Au programme, des conférenciers pour sensibiliser la communauté entrepreneuriale face à l’importance du repreneuriat pour la prospérité économique du Québec.

Signalons qu'en 2022, plus de 50% des entrepreneurs québécois avaient 50 ans ou plus, et près de 45% des dirigeants d’entreprises familiales avaient 55 ans et plus, selon un portrait de l’entrepreneuriat au Québec, du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et une enquête statistique sur les entreprises familiales québécoises des HEC Montréal.

En ouverture de la rencontre, les participants ont pu entendre Grégory Brasseur, conseiller au Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ), qui a mis l'accent sur l'importance de bien se préparer, et à l'avance, lorsque vient le temps de s'engager dans le repreneuriat. Ce dernier peut prendre diverses formes, soit un transfert externe (vente à un tiers), un transfert interne (vente à des employés), un transfert familial ou encore, une reprise collective (vente à des employés, clients, fournisseurs ou usagers de l'entreprise).

Même si le Québec a une certaine longueur d'avance par rapport au reste du Canada, il n'en demeure pas moins que la culture du transfert d'entreprises reste à construire dans le milieu des affaires québécois. Le succès, ou pas, de ce repreneuriat a un effet direct, pas seulement pour les anciens et les nouveaux propriétaires, mais aussi sur l'économie d'une localité, d'une région et même de la province. À cet égard, M. Brasseur a présenté les quatre clés essentielles à la réussite d'une passation: la préparation, la recherche du maillage, l'analyse et la validation.

Au cours de la matinée, les personnes présentes ont aussi entendu, Eric Dufour, vice-président régional chez Raymond Chabot Grant Thornton, dresser les principaux éléments à prendre en compte et les pistes de solutions concrètes qui s’offrent à aux chefs d’entreprises québécoises pour planifier la suite.

À son tour, Raphaël Voscorian, associée chez Morency Avocats, a traité du cadre juridique d’une transaction, impliquant cédants et repreneurs, les responsabilités liants les parties de

même que les personnes impliquées.

Enfin, Pascal Harvey, diirecteur général, Réseau des SADC et des CAE, a présenté divers modèles financiers qui s’offrent aux entrepreneurs, ainsi que des options de financement disponibles pour les repreneurs.

Notons que la tournée, qui visite 17 régions du Québec, culminera par le 7e Sommet du repreneuriat, prévu les 1 et 2 mai au Palais des congrès de Montréal.

La tournée était organisée par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), en étroite collaboration avec le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ). Pour Saint-Georges, les organisateurs ont pu compter sur l'appui de la Chambre de commerce de l'endroit et le CAE Beauce-Chaudière.