Deux projets étudiants honorés au 26e Défi OSEntreprendre

Cette année, le Cégep Beauce-Appalaches sera représenté dans les régions de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie au 26e Défi OSEntreprendre grâce à ses étudiants.

Au Cégep Beauce-Appalaches, 67 étudiants ont relevé le défi de présenter des initiatives entrepreneuriales à travers 17 projets novateurs. Leur mandat: créer un produit, un service ou un événement, afin de répondre à un besoin du milieu, de trouver une solution à une problématique ou d’améliorer une situation pour un public cible. « Nous avons reçu cinq projets supplémentaires cette année, ce qui démontre l'intérêt croissant pour l'entrepreneuriat au sein de notre établissement ainsi que l'enthousiasme des étudiantes et étudiantes à créer et innover », déclare Charles-Philippe Rodrigue, conseiller à la vie étudiante, entrepreneuriat et développement durable.

À l'issue de ce concours, deux équipes locales ont été récompensées pour leur travail remarquable lors de la cérémonie annuelle de remise de bourses du Défi OSEntreprendre. Elles représenteront le Cégep lors des finales régionales.

« Le Défi OSEntreprendre incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat en permettant aux étudiantes et étudiants de développer les valeurs et les qualités essentielles pour réussir dans le monde des affaires. En les plaçant au cœur de l'action, ce concours les prépare à devenir des leaders capables de transformer les défis en opportunités », soutient Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante. L’implication des enseignantes Marlène Samson et Stéphanie Morin, tout au long de cette 26e édition du Défi OSEntreprendre au Cégep Beauce-Appalaches, aura également contribué au rayonnement des projets des étudiants au sein de la communauté.

Un projet inclusif au campus de Saint-Georges

L'équipe lauréate qui représentera le Cégep pour la région de Chaudière-Appalaches est composée de Julie Elisabeth Vissinti, Maxime Lecours, Matys Carrier et Jean-Philippe Quirion.

Avec leur projet nommé Tasses Inclusion, l’équipe a mis en place un atelier pour faciliter l’intégration sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Cet atelier leur permet d’exprimer leur créativité en peinturant des tasses. « Nous les avons accompagnés tout au long de l’activité en favorisant l’échange et l’écoute. Nous avons pu constater qu’ils se sentaient inclus et à l’aise de discuter avec nous », précisent les membres de l’équipe. Les tasses peinturées sont ensuite mises en vente pour financer d’autres activités et récolter des dons pour des organismes.

Le jury a salué le côté inclusif du projet, étant convaincu que leur initiative aura un impact sur le long terme, non seulement pour la population étudiante, mais également pour celles et ceux qui en bénéficieront. L'équipe s'est distinguée par ses compétences entrepreneuriales solides, démontrant une planification, une organisation et une gestion convaincantes. La pérennité du projet a également été soulignée, avec l'assurance que les fonds collectés seront réinvestis pour soutenir la viabilité du projet à long terme.

Un roman sur l’adolescence au campus de Lac-Mégantic

La lauréate pour la région de l'Estrie est Jade Gosselin, étudiante en Sciences humaines, profil Mathématiques et enjeux contemporains, avec son roman Sarah Burns - L'agence.

Son œuvre, un mélange de romance, de drame et d’action, est une fiction où des personnages adolescents recrutés par une agence secrète vivent une double vie et doivent combattre d'un côté, les plus grands criminels du monde, et de l'autre, les drames de l'adolescence. « Le but de cette série est de ramener le goût de la lecture aux adolescentes et adolescents. J'ai choisi ce groupe d’âge en particulier puisque c'est à l'adolescence que beaucoup perdent l'envie de lire », précise Jade Gosselin.

Le jury a été impressionné par la persévérance de la jeune autrice alors qu'elle a surmonté de nombreux obstacles tout au long du processus : de la réécriture intégrale du roman à son autoédition à la suite du refus d’éditeurs. Elle a présenté un projet d’une grande qualité reconnu pour sa clarté, sa facilité de lecture ainsi que la pertinence des thèmes abordés, dont la grossesse à l'adolescence, les problèmes de consommation, le stress, l'anxiété, la pression sociale.

Les deux projets lauréats participeront à la finale régionale de leur région : le 2 mai au Cégep de Lévis pour Chaudière-Appalaches, tandis que la date reste à déterminer pour l’Estrie. La finale nationale aura lieu le 12 juin prochain au Palais Montcalm de Québec, lors du Gala des Grands Prix Desjardins.

Membres du jury au Cégep Beauce-Appalaches

Les membres du jury étaient Séverine Hilaric, intervenante jeunesse au Carrefour jeunesse emploi de Beauce-Sud, Cyndia Lacasse, coordonnatrice à la direction des services de la formation continue du Cégep Beauce-Appalaches et Léa Duquet, adjointe à la direction à la Villa du Moulin et administratrice à la Chambre de commerce de Saint-Georges.