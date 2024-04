Deux conférences organisées par l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce

L’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) tiendra l'assemblée générale annuelle (AGA) du Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce le mercredi 24 avril et celle de l’APBB le mercredi 1er mai, les deux à compter de 19 h, au Centre Frameco de Saint-Joseph.

En plus de l’ordre du jour habituel des deux AGA, qui ont été publiés dans le Bulletin forestier de mars et sur le site internet de l'association, une conférence est prévue à chacune des assemblées, et ce, dans le but de maximiser le nombre de participants.

Le 24 avril, Suzanne Allaire, présidente-directrice générale de GECA Environnement, qui a réalisé l’étude de faisabilité du projet de production de biochar et de bioénergie en Chaudière-Appalaches, fera un état de la situation. Il sera question de l’implantation d’une usine de transformation des bois sans preneurs, en un produit qui cadre parfaitement avec la transition énergétique amorcée par le Québec et qui comporte des avantages agroenvironnementaux très importants, notamment pour l’eau et la qualité des sols.

Le 1er mai, ce sera au tour de Tim Rademacher de livrer une conférence sur la résilience des forêts de feuillus, dans le contexte climatique actuel marqué par les sécheresses. M. Rademacher est professeur associé à l’Institut des sciences de la Forêt tempérée de l’Université du Québec en Outaouais. Il est aussi chercheur au sein du Centre Acer.

Plusieurs prix spéciaux seront également tirés au cours de ces soirées avec notamment une scie à chaîne Stihl MS 261-C, un bon d’achat de 300 $ chez Portable Winch, deux kits de sécurité complets : chapeau-visière-coquilles, pantalons, gants et bottes ainsi que deux exemplaires du Guide d’aménagement des érablières et deux exemplaires de Trésors des boisés, portant sur les produits forestiers non ligneux (PFNL) de la région.