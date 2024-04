Revtech Systèmes reçoit le prix Jeune Entreprise de l'année

C'est l'entreprise de robotique Revtech Systèmes, installée à Sainte-Marie, qui s'est vu décerner le Prix Jeune entreprise 2024, dans le cadre du 34e Souper des jeunes gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce, qui s'est tenu à La cache à Maxime de Scott, hier soir, devant plus de 265 convives.

Ce prix vise à promouvoir l’entrepreneuriat, l’innovation et la créativité, tout en étant une source d’inspiration pour les jeunes entrepreneurs à poursuivre vers le succès. Il souligne la réussite d’une compagnie, ayant moins de 10 ans d'existence sur le territoire de la Nouvelle-Beauce et s’étant particulièrement illustrée au cours des dernières années.

« C’est en 2016 que l’histoire débute pour Revtech Systèmes. Fondée par deux passionnés de la robotique, il n’en fallait pas plus pour qu’en à peine huit ans, cette entreprise soit bien établie et reconnue comme un leader dans le domaine de la robotique et l’automatisation. Avec 40 employés à leurs côtés, Alexandre Paré et Sébastien Blanchette ne cessent de relever les défis auxquels ils font face, et cela, avec brio et créativité », a indiqué Marlène Bisson, directrice générale de Développement économique Nouvelle-Beauce, qui organise la soirée.

« C'est une grosse tape dans le dos, a commenté Alexandre Paré. Nous apprécions vraiment la communauté d'affaires de Sainte-Marie depuis que nous sommes installés ici. »

De même, au cours de la soirée, les convives ont également pu découvrir six entreprises de la MRC nouvellement démarrées ou transférées, choisies pour leur diversité de services et leur emplacement dans différentes municipalités de La Nouvelle-Beauce. Il s'agit d'Apogée Concept, Arpentage PCB et Usitechnov Industries, toutes de Sainte-Marie, Cultures Chloris, de Saint-Bernard, IDAS Innovation, située à Frampton ainsi que Réparations Ferroviaires K.L.N., se trouvant à Saint-Lambert-de-Lauzon.