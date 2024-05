Santé et sérénité avec Jean-Alexandre Lang, massothérapeute à Saint-Georges

Établi à Saint-Georges, Jean-Alexandre Lang propose des services de massothérapie, d’entraînement sportif privé, et de soins énergétiques à son bureau ou directement au domicile du client.

Spécialisé dans l’enseignement des activités physiques et sportives, et plus particulièrement dans la préparation physique, Jean-Alexandre a décidé d’élargir son domaine de compétences avec la massothérapie.

Aujourd’hui massothérapeute certifié en massage suédois, il accueille tous les types de publics allant de l’enfant à la personne âgée, en passant par la femme enceinte. Son approche sociale lui permet aussi de s’adapter aux personnes traversant des périodes d’adversité difficiles.

Services de massothérapie

Le massage suédois est une approche spécifique pour toutes les problématiques musculo-squelettiques. « Très souvent les douleurs que l’on ressent dans le corps sont dues à des tensions musculaires ainsi qu’à de mauvaises postures ». Pour améliorer la condition de ses clients, Jean-Alexandre propose un traitement par le massage, accompagné d’exercices de renforcement musculaire et d’étirements, afin que le corps retrouve une meilleure posture et soit libéré de ses tensions.

Aussi, cette approche est très efficace pour les personnes recherchant de la détente pure.

Le plus souvent, on préconise le massage suédois pour :

- accélérer la guérison des douleurs musculaires ;

- détendre les personnes stressées ou angoissées, et améliorer la qualité de leur sommeil ;

- relaxer et détendre, profondément l’ensemble du corps ;

- stimuler la circulation sanguine et lymphatique, et favoriser l’élimination des toxines.

En complément de son approche principale, Jean-Alexandre utilise aussi d’autres techniques complémentaires, notamment le massage avec ventouses, le gua sha, et la kinésithérapie.

De par sa passion pour les soins énergétiques, Jean-Alexandre intègre dans chacun de ses traitements une dimension énergétique accompagnée d’une intention de bienveillance qui rend chacun de ces massages extrêmement apaisants.

Soins énergétiques

« Notre corps n’est pas seulement physique et il faut le traiter dans sa globalité en agissant sur ses différents centres énergétiques, de manière à ressentir un bien-être optimal ».

Praticien en Reiki et en Polarité, Jean-Alexandre aide aussi les personnes à rééquilibrer leur corps énergétique et émotionnel.

Il rééquilibre aussi les chakras par le biais de séances de massage vibratoire à l’aide de bol tibétain qu’il fait vibrer et chanter sur et autour de la personne. Il s’agit d’une expérience vibratoire intense permettant une grande recharge énergétique et un lâcher-prise total avec le mental.

Son étude approfondie de la philosophie bouddhiste et de ses différentes techniques de méditation lui permettent d’offrir à ceux qui en ont le besoin des conseils pratiques en méditation, afin de compléter pleinement le soin énergétique.

Entraînement sportif privé

Jean-Alexandre accompagne ses clients de manière à leur faire atteindre leurs objectifs sportifs.

Ses entraînements privés peuvent être individuels, mais aussi en groupe. Il permet alors à des groupes restreints de pouvoir s’offrir un entraînement sportif privé entre amis et en toute discrétion au sein même de leur domicile.

Aussi spécialisé dans différentes activités aquatiques, il donne des cours privés de natation ainsi que des cours d’aquagym dans le confort de la piscine privée du client.

Infos pratiques

Ses services sont accessibles du lundi au vendredi de 7h heures à 21h.

Vous pouvez réserver votre séance directement en ligne sur son site Internet

Vous pouvez aussi le contacter par téléphone pour avoir de plus amples informations sur les services qu’il

propose.

Adresse: 1400, 25e rue à Saint-Georges

Téléphone: 418-226-8810

Site internet: https://jean-alexandre-lang.ca/

Facebook: https://www.facebook.com/jeanalexandre.lang?locale=fr_CA