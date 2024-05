Fermeture d'Elle et chic: après 10 ans, Kelly Veilleux veut profiter de la vie

Après 10 années consacrées à sa boutique Elle et chic, Kelly Veilleux a décidé de fermer ses portes pour profiter de la vie.

La jeune femme âgée de 33 ans a passé les dix dernières années à travailler 90 heures par semaine avec sa mère, dans sa boutique établie sur la 1re avenue à Saint-Georges. « Ça fait 10 ans qu’on est ouvert et je veux faire d’autres projets, je veux faire d’autres choses de ma vie », a-t-elle confié à EnBeauce.com.

Leur bail se termine le 31 mai et elles ont décidé de ne pas le renouveler. « Moi à mon âge je veux profiter de la vie, je veux avoir une famille et en faisant 90h par semaine je ne peux pas me permettre ça », a ajouté Kelly Veilleux en soulignant également la difficulté de recruter du personnel.

Elle ne sait pas encore quels seront ses projets pour la suite, mais ce dont elle est certaine c’est de vouloir affronter de nouveaux défis.

L’annonce a été faite vendredi dernier et depuis, les clients viennent au magasin avec beaucoup d’émotions. « Depuis vendredi j’ai beaucoup de clientes et de clients qui viennent avec la larme à l'œil, ils ne comprennent pas, mais d’un autre côté ils comprennent que je veux profiter de la vie et penser à moi. Ils trouvent que ça va être une grosse perte pour le centre-ville, parce que je participais beaucoup aux activités et je suis membre du comité Quartier centre-ville depuis 10 ans. »

D’ici à la fin du mois, tout ce qui se trouve à l’intérieur du local est à vendre. Tout, sans exception.