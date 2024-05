Changement de garde chez Stekar

Le gestionnaire de placement privé, Norea Capital, devient actionnaire minoritaire de l'enreprise Stekar de Beauceville, qui conçoit, fabrique et installe des systèmes architecturaux pour façades d’édifices industriels, commerciaux et multi-résidentiels.

L'annonce, qui a été faite ce matin en conférence de presse, représente un investissement de près de 10 M$.

Du même coup, Raynald Doyon, l'actuel président de la compagnie (qu'il a démarrée en 1993 avec sa conjointe, Sylvie Poulin), quitte ses fonctions, cède une partie de ses parts et agira dorénavant comme conseiller stratégique. C'est Antoine Auger, directeur général et actionnaire, qui prend les commandes. De même, David Drouin, directeur du développement des affaires chez Stekar, entre dans le capital-actions.

« C'est difficile de lâcher prise », a avoué Raynald Doyon. Il a indiqué que le changement de garde à la direction avait été bien accueilli par les employés de l'usine.

Ce partenariat « à haute valeur ajoutée » permettra è l'entrepreneur de poursuivre sa croissance au Québec et de percer le marché de la Nouvelle-Angleterre, notamment avec un produit distinctif multifaçades qui répond aux exigences canadiennes et américaines en matière d’efficacité énergétique, a indiqué Antoine Auger. La ville de Boston a été ciblée comme premier marché à développer.

À l'heure actuelle, Stekar, qui emploie 125 personnes, dont 60 à Beauceville, 15 à Lévis et 45 installateurs sur les chantiers, présente un carnet de commande de 40 M$. Parmi les projets remportés récemment, on retrouve l'édifice Manac à Saint-Georges, l'école primaire Charles Lemoyne à Montréal, l'incubateur Bromont, l'école secondaire Bernard-Gabriel à Sorel-Tracy et Myral Condominiums à Longueuil

En 30 ans d'existence, l'entreprise a réalisé près de 1000 projets au Québec, en Ontario et dans les Maritimes, dont les trois plus impoirtants ont été l'école secondaire Louis-Philippe-Paré à Châteauguay (19,2 M$, en cours), Espace Montmorency à Laval (8,6 M$) et Solar Uniquartier à Brossard : (9,4 M$)

Parmi les réalisations récentes, mentionnons l’édifice Fasken sur la rue Saint-Paul à Québec, l’édifice Miscéo 2 à Lévis, l’Ébénisterie Beaubois à Saint-Georges, le Courtyard Marriott Lebourgneuf à Québec, les Condominiums Maryrobert et le siège social de LG2 à Montréal, le Solar Uniquartier et le Courtyard Mariott à Brossard, de même que le siège social de la Socitété de transport de Sherbrooke.