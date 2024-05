L'entreprise Matiss ouvre un bureau en Tunisie

L’entreprise beauceronne Matiss, qui fabrique des systèmes d’automatisation industrielle, ouvre une place d'affaires en Tunisie, tout en procédant à l’agrandissement de ses installations de Sainte-Julie.

« Puisque la pénurie de main-d’œuvre ne connaît pas de diminution, il fallait trouver des solutions pour combler davantage de postes spécialisés. Il s’avère que la Tunisie, précisément la ville de Tunis, est un endroit fort intéressant à plusieurs égards pour combler les besoins de Matiss. Il fallait avoir accès à une main-d’œuvre qualifiée qui parle la même langue que nous, le français » a indiqué la co-propriétaire de l'entreprise et directrice des ressources humaines, Virginie Martel, dans le communiqué de presse d'annonce.

Elle ajoute qu'il faut prendre en compte qu’avec la globalisation des marchés et les avancées technologiques, la distance et des bureaux à l’étranger présentent beaucoup moins de défis qu’auparavant. Les moyens et outils technologiques permettent d’opérer des bureaux aux quatre coins du monde et de maintenir une communication et une interaction constante entre ceux-ci, indique la femme d'affaires.

Parallèlement, Matiss doublera ses bureaux de Sainte-Julie, ouverts en 2011, qui passeront de 3000 pi2 à plus de 6000 pi2. Il s'agit d'un « investissement de plusieurs centaines de milliers de dollars », ont indiqué les actionnaires. Le bureau, qui compte en ce moment près de 20 employés, dont principalement des programmeurs, pourra accueillir d’autres ressources spécialisées qui s’ajouteront à l’équipe.

Ces travaux s’inscrivent dans les projets d’expansion afin de répondre à la demande toujours plus forte pour des solutions novatrices en automatisation. Une autre étape stratégique, tout comme les travaux d’agrandissement entamés en 2022, pour doubler la production de l'usine de fabrication de Saint-Georges, qui regroupe une centaine d’employés.