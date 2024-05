Un prix MercadOr Québec pour l'entreprise GolfIn

Le fabricant de simulateurs de golf haut de gamme, GolfIn, de Saint-Georges, a remporté un prix MercadOr Québec dans la catégorie Croissance soutenue à l’exportation moins de 5 millions.

La récompense a été remise par Commerce International Québec (CIQ), dans le cadre du 13e Cercle Prestige de Développement PME, qui a réuni cette semaine près de 200 professionnels au Centre Caztel de Sainte-Marie.

GolfIn fait partie des six entreprises exportatrices de la région de la Chaudière-Appalaches qui ont reçu cette distinction décernée pour l'excellence et le succès sur les marchés mondiaux. Le prix souligne ainsi l'importance de l'exportation dans la croissance et le rayonnement de l'économie québécoise à l'échelle internationale.