Le Conseil économique de Beauce (CEB) versera un montant de 50 000 $, provenant de ses fonds propres d'opération, pour soutenir la candidature de la Ville de Saint-Georges à l’obtention de la 61e finale des Jeux du Québec à l’été 2027.

L'organisme en a fait l'annonce ce matin, par voie de communiqué de presse.

Par cette contribution, le CEB veut initier un mouvement et encourager d'autres entreprises à suivre cet exemple, qui témoigne de l'engagement envers le développement économique de la région.

Signalons que les Jeux du Québec rassemblent chaque année 3 300 athlètes de toutes les disciplines sportives du Québec, 2 200 bénévoles et plus de 165 000 visiteurs. L'événement génère des retombées économiques évaluées à 12 M$.

« En tant qu'acteur majeur du développement économique dans Beauce-Sartigan, le Conseil économique de Beauce est fier d'appuyer la candidature de Saint-Georges pour l’obtention des Jeux du Québec et ainsi collaborer au développement d’infrastructures sportives dans la région et à l’épanouissement de nos jeunes. Cet événement représente une occasion exceptionnelle de mettre en valeur le talent et le dévouement de nos jeunes athlètes, tout en générant des retombées économiques positives », a déclaré Hélène Latulippe, directrice générale du CEB.