Le prêt hypothécaire privé : Une bonne alternative aux banques

Un projet de rénovation intérieur? Des idées de grandeur dans notre cour? En fait, que ce soit à des fins commerciales, résidentielles ou personnelles, l’accès au crédit est essentiel afin d’amorcer, de poursuivre et de compléter quelque processus que ce soit. Or, il est fort probable que les fonds viennent à manquer à un moment ou à un autre, signifiant qu’une demande de prêt mériterait d’être effectuée.

Une alternative aux banques des plus efficaces

Quand, lorsqu’une demande de prêt se fait sentir et que le spectre d’une visite à la banque nous heurte, en raison de notre faible solvabilité, il devient plus que pertinent d’envisager d’autres avenues. En ce sens, le prêt hypothécaire privé s’avère une option de choix pour quiconque le portefeuille financier ne se conjuguerait pas avec aisance à une banque traditionnelle.

En fait, quand on décide de faire appel à une banque pour effectuer un prêt, il est capital, le mot est faible, de disposer d’un bon dossier de crédit. En soi, moins notre cote est élevée et plus froide sont les intentions du prêteur de la banque. Il est bien entendu important de faire preuve de prudence dans le choix du prêteur privé, signifiant qu’il serait plus sage de contacter une entreprise qui se spécialise dans le financement hypothécaire. Il est en outre plus intéressant de faire appel à une telle entreprise qu’à une institution bancaire, car les fonds sont accordés rapidement sans qu’il n’y ait d’impact sur la fameuse cote de crédit.

Le prêt privé est généralement effectué au moyen d’une entreprise en ligne, où il suffit de remplir nos informations personnelles dans un formulaire dédié. Notre demande est alors étudiée et, si le financement est accordé, il y aura une rencontre avec le représentant hypothécaire, ce qui débouchera sur un contrat préliminaire de financement. Ensuite, une fois l’acte de prêt signé chez un notaire, l’argent sera déposé et utilisable dans le compte de l’emprunteur. Le tout, dans un délai de moins d’une semaine, ce qui représente une option idéale pour tout projet nécessitant des fonds immédiats.

Comment en bénéficier?

La bonne façon de contracter un prêt hypothécaire privé est assurément de trouver un prêteur de confiance. Tâche ardue, pense-t-on? Or, cela est loin d’être le cas. En effet, cette technique baignant dans la légalité permet de profiter de fonds rapidement, quand un projet de construction ou un flip immobilier est envisagé. L’argent du prêteur peut provenir de son propre compte ou encore de fonds de son entreprise. Quoi qu’il en soit, il peut décider d’accéder à notre demande de prêt en peu de temps, ce dernier s’assurant d’abord qu’il détient une garantie sur certains biens de l’emprunteur, advenant le cas où il ne rembourserait pas le prêt selon les clauses du contrat convenu entre les deux parties.

Par ailleurs, pour contracter un prêt hypothécaire privé, une option à envisager serait de prêter nos REER à des investisseurs œuvrant dans le domaine de l’immobilier. L’emprunteur pourra alors, en plus de choisir le taux d’intérêt et le rendement du remboursement, prêter les REER à un taux de 10% ou 15%. Aussi, le prêteur privé pourrait également prendre la forme d’un membre de notre famille aux moyens aisés qui, au moyen d’un contrat stipulant le remboursement intégral de l’emprunt dans un délai imparti, pourrait tout simplement nous prêter de l’argent pour récolter les intérêts générés, dans le cas de fonds prêtés avec un taux de 5%. Dans ce cas, celui qui gère le prêt recevrait les intérêts excédentaires. Quoi qu’il en soit, le prêt hypothécaire privé est à envisager!