Les critères pour choisir une agence Google Ads

Tout d’abord, il convient d’évaluer les compétences de l’agence spécialisée Google Ads. Pour ce faire, on devrait s’assurer que les employés de ladite agence sont bien au fait des dernières avancées de la plateforme publicitaire. Qui plus est, l’agence détient-elle une expertise en SEO, qui veille au bon positionnement du contenu dans les résultats de recherche? Est-ce que la compagnie que l’on souhaite engager pour planifier nos annonces sur Google détient la certification Google Partner? Cette certification atteste que l’agence en question a fourni les efforts nécessaires pour stimuler et accroître la croissance des clients en optimisant et en gérant leurs campagnes. Une telle certification justifie les compétences.