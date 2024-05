Tournoi de golf du Crépuscule: la famille Lehoux à la présidence d'honneur

C'est la famille de Michel Lehoux, président de l'entreprise Filgo, qui met la main à la pâte pour l'organisation cette année du Tournoi de golf bénéfice de l'organisme Le Crépuscule, qui aura lieu le 4 juillet prochain à Sainte-Marie-de-Beauce.

Bien conscients des besoins sans cesse grandissants en matière de services et de soins en matière de santé, les Lehoux ont accepté de s’impliquer dans la mission de la fondation qui est de promouvoir, encourager et soutenir financièrement les projets en lien avec les services et les soins en santé, additionnels et non-couverts par les services gouvernementaux, dispensés pour la population de La Nouvelle-Beauce.

D'ailleurs, rappelle le président du conseil d'administration du Crépuscule, Gaston Lévesque, l'entreprise Filgo contribue depuis longtemps à la mise en place de divers services et équipements pour le bien-être de la communauté beauceronne.

« Je les (Lehoux) remercie grandement d’avoir accepté de nous accompagner cette année et nous comptons sur une bonne participation pour faire de cet évènement une totale réussite », a indiqué M. Lévesque.

Les organisateurs espèrent accueillir 200 participants au tournoi, qui prendra son envol dès 7 h 30, le jeudi 4 juillet, au club de golf Sainte-Marie.

Le coût d'inscription est de 200$ par personne et celle-ci se fait en ligne sur le site de la fondation à lecrepuscule.ca. La date limite est le 30 juin. Pour de plus amples informations, on peut visiter ce même site web ou composer le (418) 387-1314.