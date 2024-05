Un vent de fraîcheur chez Frampton Brasse

L'équipe de Frampton Brasse a procédé ce mercredi au lancement officiel de quelques-uns de ses produits sous un nouveau format, à la présentation de la réorganisation de ses installations et de son salon boutique ainsi qu'à une mise à jour du projet économusée.

En effet, certains produits seront désormais disponibles en canette de 473 ml, et ce, suite à la demande grandissante de la clientèle et des détaillants. On pourra ainsi retrouver dans ce format: Bouquet tropical, Sieur de Léry, St-Edouard, Hopfenweisse et IIPA. Il y a également la nouvelle Framp-Boise, une bière à la framboise, aux notes fruitées et aux saveurs légèrement acidulées.

Tous les autres produits restent disponibles en bouteille pour le moment.

Notons qu'il est toujours possible de se procurer les produits directement à la ferme, à la boutique-salon de dégustation. Les produits sont aussi disponibles dans les épiceries et dépanneurs spécialisés de la région, à Québec et à Montréal également ainsi que dans certains bars et restaurants.

Nouveauté: viande de bœuf Highland

Issue de son élevage à la ferme, cette viande maigre, riche en fer avec une haute teneur en protéines se veut 100% naturelle, sans hormones ni antibiotiques. Les bovins étant nourris à l’herbe, au foin et aux drêches de brassage confèrent un goût unique à cette viande. C'est également un élevage qui respecte le bien-être des animaux.

Les produits de bœuf Highland sont disponibles uniquement sur place au comptoir de vente en différentes coupes congelées et emballées sous vide.

Changement dans les installations

La salle de brassage sera réaménagée et déplacée afin d’augmenter le nombre de places assises pour mieux desservir la clientèle dans le salon de dégustation, et ce, en toutes saisons.

Pour ce qui est du projet de l’implantation d’un économusée à même les installations de l’entreprise, il va aller de l’avant. Cependant, suite à des délais non souhaités, l'organisation est toujours en attente des dernières autorisations pour le démarrer d’ici la fin de l’année 2024.