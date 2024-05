Design d'intérieur: appel de projets pour des services d'aménagement

Pour une quatrième année, les étudiants et étudiantes du programme de Techniques de design d’intérieur proposent leurs services pour la réalisation de plans d’aménagement intérieur résidentiel ou commercial.

« Nous sommes ravis de renouveler cette expérience. Nos étudiants et étudiantes acquièrent une précieuse expertise en travaillant sur des projets concrets, tels que la réalisation de relevés de mesures, la prise de mandats et la réception de rétroactions directes de la part de la clientèle. Les personnes qui déposent leur projet ont aussi l’opportunité d’explorer différentes options et de prendre des décisions éclairées avec flexibilité dans le choix de leurs partenaires de réalisation », a souligné Audrey Gosselin, coordonnatrice du département de Design d’intérieur.

Plusieurs types de projets sont admissibles et seront réalisés à l’automne 2024 et à l’hiver 2025, qu’il s’agisse d’aménagement de design résidentiel (salle de bain, coloration, cuisine, etc.) ou de design commercial.

Afin d’encourager les étudiants et étudiantes, un montant symbolique et inférieur au prix sur le marché est demandé pour le travail réalisé. Celui-ci permettra de financer une partie de leur vernissage de fin d’année.

Les propositions d’aménagement se limitent à la présentation d'une variété d'idées et de suggestions reflétant les dernières tendances et exigences réglementaires. Le plan d’aménagement fourni laisse le libre choix sur les spécialistes ou les entreprises pour soumettre les devis et exécuter les travaux.

Cet appel de projets n'est pas seulement une opportunité pour les étudiantes et étudiants de démontrer leur talent ; c'est aussi une chance pour les personnes qui déposent des projets de transformer leurs espaces avec des solutions innovantes et personnalisées, tout en soutenant le développement professionnel de la relève en design d'intérieur.

Les propositions de projet doivent être soumises entre le 20 mai et le 9 août 2024 inclusivement en remplissant le formulaire Appel de projets - Design d'intérieur disponible sur le site du Cégep à la page du programme de Design d’intérieur. Les responsables du projet contacteront les personnes dont les propositions de rénovation auront été retenues d’ici le début du mois d’octobre.