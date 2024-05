L’entreprise Houblon des Jarrets Noirs ferme ses portes

L’entreprise agricole Houblon des Jarrets Noirs, de Saint-Bernard, ferme ses portes après dix années d'opération.

« Le printemps 2024 ne sera pas comme les autres. En effet, nous n’allons pas installer les cordes, ni entraîner les plants comme on l’a fait les 10 dernières années. L’explosion des coûts de production et le contexte économique difficile, autant pour nos clients propriétaires de microbrasserie que pour nous, nous a amenés à prendre la décision la plus difficile de notre carrière d’entrepreneurs », ont indiqué les propriétaires, Francis Gagné et Anne-Marie Lessard, dans un message publié sur Facebook.

Ils ne voient pas l'arrêt de cette production «comme un échec », mais comme une expérience de vie «qui nous a fait grandir en tant qu’entrepreneurs et, aussi, comme personnes».

Les premiers signes de difficultés avaient pointé en février avec l'annonce du non-retour du Biergarten, qui se tenait sur le site de production chaque été depuis trois ans.