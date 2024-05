Près de 210 golfeurs au tournoi de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) organisait, ce jeudi 23 mai, la 31e édition de son tournoi de golf. Plus de 200 golfeurs ont ains pu prendre place sur les terrains du Club de Golf Sainte-Marie.

Cette année, l'événement était sous la présidence d’honneur d' Annie Bilodeau et de Guy Cliche de la quincaillerie Émile Bilodeau et fils.

« L’édition 2024 du tournoi de golf de la CCINB a été une magnifique édition. La formule « sixsome » était de retour cette année vue sa grande popularité de l’an dernier. Les équipes de 6 permettent de faire encore plus de réseautage pour les participants », a mentionné la directrice générale de la CCINB, Marie-Christine Lavoie.

Par ailleurs, les participants ont pu visiter les kiosques de 13 entreprises tout au long de la journée. La soirée c’est terminé avec un souper et une soirée musicale avec le chansonnier Joé Boutin.

La présidente de la CCINB, Chantal Gravel remercie Annie Bilodeau et Guy Cliche d’avoir accepté la présidence d’honneur de ce tournoi et remercie tous ceux et celles qui y ont participé afin de favoriser les liens entre le gens d’affaires de la Nouvelle-Beauce.