Les Fonds régionaux de solidarité investissent 21,6 M$ en Chaudière-Appalaches

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ – Chaudière-Appalaches (FRS) ont dévoilé, ce vendredi 24 mai, avoir investi 21,6 millions de dollars dans la région, sur l'exercice 2023-2024,

Parmi ce montant, 15,2 millions de dollars ont été dédiés à du repreneuriat, permettant ainsi d’appuyer la relève de 10 entreprises dont celle de Réparations Ferroviaires K.L.N, située à Saint-Lambert-de-Lauzon.

Pour information, Réparations Ferroviaires K.L.N. inc. (« KLN ») est une entreprise œuvrant dans l’industrie ferroviaire depuis plus de 25 ans. Détenue à 100 % par Karl Arseneault, ce dernier était en réflexion quant à l’avenir de son entreprise.

Afin d’assurer une relève efficace à son entreprise et de continuer ses projets de croissance à moyen terme, M. Arsenault a décidé de vendre ses parts à son directeur des finances, David Pelletier et à Marc-Antoine Faucher comme nouvel actionnaire externe de l’entreprise.

« Nous sommes choyés de la confiance que nous accorde Karl pour s’embarquer dans cette entreprise à laquelle il s’est dévoué pendant plus de 25 ans. Rien de tout ça n’aurait été possible sans l’accompagnement et le soutien des FRS qui nous ont permis de mieux comprendre le monde du repreneuriat et de nous guider avec nos interrogations », ont expliqué David Pelletier et Marc-Antoine Faucher, les nouveaux actionnaires de l'entreprise,

« Lorsqu’une entreprise ancrée dans sa région, avec un savoir-faire et une expertise enviable cherche une relève, nous devons les soutenir et leur offrir l’accompagnement qu’ils ont besoin, c’est de cette façon que nous conservons des entreprises comme Réparations Ferroviaires K.L.N., ici », a commenté Frédéric Bernard, vice-président régional des FRS pour Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale.

Le repreneuriat comme ligne de conduite

Par ailleurs le réseau complet des FRS a notamment investi, au cours de son dernier exercice, plus de 98 millions de dollars pour appuyer la relève au sein de PME, Le financement et l’accompagnement offerts par les FRS ont ainsi contribué au maintien de sièges sociaux de 57 petites et moyennes entreprises partout au Québec.

Cet appui au repreneuriat s’inscrit dans une année record pour le réseau des FRS qui a investi un total de 221,3 millions de dollars auprès de 128 entreprises. Il s’agit d’un septième exercice consécutif pendant lequel le réseau a établi un nouveau record.

« Pour une économie locale solide, il faut que les PME d’ici, demeurent dirigées par des québécois ancrés dans leur région. C’est pourquoi nous priorisons le repreneuriat dans les activités des FRS, comme en témoigne les sommes investies. Pour un deuxième exercice consécutif, presque la moitié des investissements de notre réseau a été dédiée à la relève », a conclu Luc Pinard, président-directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ.