Une conférence de Marcel Paré pour la 25e Soirée des Sommets

C'est le président de l’entreprise Multi Brosses de Saint-Jules, Marcel Paré, qui sera le grand conférencier invité de la 25e Soirée des Sommets, qui sera présentée le 24 octobre prochain.

Le choix a été dévoilé ce matin par les dirigeants de Beauce-Centre Économique, qui organise l'événement, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au centre Ô Sommet de Saint-Jules.

« Je vais parler avec mon coeur », a dit simplement l'homme qui oeuvre dans le milieu des affaires depuis plus de 40 ans. « Comme je n'ai pas beaucoup d'éducation, je me suis entouré d'associés. Je pense que j'ai été chanceux car j'ai toujours réussi à avoir les bonnes personnes. Moi, comme j'avais moins d'instruction, je mettais plus de bras dans l'entreprise », a-t-il partagé. D'ailleurs, le titre de sa conférence sera justement Oser s'entourer. Selon lui, bâtir des relations qui perdurent dans le temps et savoir conserver des liens solides sont des piliers de sa réussite entrepreneuriale.

Rappelons que le gala reconnaissance de la Soirée des Sommets est le rendez-vous annuel d'affaires de la MRC Beauce-Centre, qui permet de faire rayonner les entreprises et personnalités d’ici. En plus de la conférence de Marcel Paré, six prix Sommets seront décernés devant plus de 250 convives au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce le 24 octobre prochain. Promutuel Assurance agit comme partenaire officiel de l'événement.

Les billets pour assister à la soirée seront mis en vente à compter du mois d'août auprès de Beauce-Centre Économique.