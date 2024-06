Ashton ouvre un nouveau restaurant en Beauce

La grève semble de plus en plus inévitable dans les scieries de Saint-Côme-Linière et de Saint-Aurélie de l'entreprise Produits forestiers DG. C'est du moins ce qui pourrait poindre à l'horizon, « face à l’intransigeance de l’employeur et les très faibles avancées à la table de négociation », indique le Conseil central de ...