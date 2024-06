Tourisme Chaudière-Appalaches: Jean-François Lachance reconduit à la présidence

Jean-François Lachance vient d'être reconduit à la présidence du conseil d’administration de Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA), lors de la 47e Assemblée générale annuelle de l'organisme, qui s'est déroulée mardi au Domaine Joly-De Lotbinière, à Sainte-Croix.

« C’est une fierté pour moi de représenter mes collègues de l’industrie touristique de la région en tant que président de TCA. Nous travaillons fort pour créer une offre touristique unie et cohérente à travers le territoire et pour tous les types d’attraits. Notre région possède une offre touristique diversifiée et de qualité qui se positionne de façon concurrentielle au Québec », a-t-il déclaré après son élection par acclamation, lui qui entreprend un 11e mandat à ce poste.

Aussi, les membres présents ont pu prendre connaissance du bilan touristique «très positif» de 2023 et, du même coup, on a lancé la saison touristique 2024, qui s’annonce «rayonnante» pour la Chaudière-Appalaches, a mentionné le directeur général, Richard Moreau.

Cette année, les entrepreneurs et leurs employés du réseau ont pu ajouter une corde à leur arc avec la formation Vrai Hôte de la Chaudière-Appalaches, qui donne les outils pour mieux répondre aux questions des visiteurs.

Notons que les dépenses touristiques en Chaudière-Appalaches ont atteint 339 M $ l'an dernier, alors que 6 000 emplois directs et indirects sont créés grâce à cette l’industrie.

Enfin, signalons que Tourisme Chaudière-Appalaches est un organisme privé à but non lucratif, reconnu comme l’interlocuteur régional privilégié en matière de tourisme par le ministère du Tourisme et les gouvernements du Québec et du Canada. Quelque 500 entreprises et organismes en sont membres.