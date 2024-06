Entreprises adaptées: des retombées économiques majeures

Une nouvelle étude économique réalisée par la firme Delorme Lajoie, pour le compte du Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA), confirme les retombées économiques majeures des entreprises adaptées dans toutes les régions du Québec, de même que leur impact fiscal positif pour les gouvernements.

L'enquête révèle que les 37 entreprises adaptées du Québec créent près de 4 000 emplois pour des travailleurs avec limitations fonctionnelles, représentant une masse salariale de 221 millions $, en plus de générer des dépenses de près de 300 millions $ dans l’économie québécoise.

En Chaudière-Appalaches, on compte six entreprises du genre, qui embauchent 440 travailleurs avec limitations fonctionnelles et dépensent 49 millions $ dans l’économie du Québec. De ce nombre, deux sont en Beauce, soit Groupe Aptas, à Sainte-Marie (130 employés) et Chap Alliance, qui emploie 425 personnes dans ses trois installations, dont celles de Saint-Joseph et de Saint-Georges.

De plus, toujours selon cette étude, les entreprises adaptées rapportent davantage aux gouvernements du Québec et du Canada, sur le plan fiscal, qu’elles n’en coûtent en subventions. Leur impact fiscal net se traduit par un gain annuel de 24 millions $ dans les coffres de l’État.

Les entreprises adaptées permettent d’intégrer sur le marché du travail des personnes qui, sans leur existence, dépendraient du soutien de l’État.

« L’impact social des entreprises adaptées est connu et reconnu depuis longtemps. Depuis toujours, nous permettons aux personnes avec limitations fonctionnelles d’améliorer leur qualité de vie, en plus de contribuer au développement de leur autonomie et de leur employabilité. Ces nouvelles données jettent toutefois un éclairage nouveau sur leur apport économique pour le Québec. Soutenir les entreprises adaptées et l’intégration en emploi des personnes avec limitations, c’est aussi payant économiquement », souligne le directeur général du CQEA, Stéphane Thériault.

Méthodologie de l'étude

L’ensemble des impacts économiques, des coûts évités et des gains a été établi en prenant en compte les dépenses des entreprises adaptées et les informations disponibles pour l’année financière de 2021-2022, les données pour les années plus récentes étant incomplètes ou indisponibles.

L’objectif recherché était de refléter, le plus fidèlement possible, les impacts économiques engendrés par la présence et les actions des entreprises adaptées québécoises. Une approche conservatrice dans l’évaluation des coûts évités et des gains économiques a été privilégiée.