Projet éolien de Broughton: signature d'un contrat d'approvisionnement en électricité

L'entreprise Pattern Energy Group vient d'annoncer la signature d'un contrat d'approvisionnement en électricité de 30 ans avec Hydro-Québec, pour son projet de parc éolien Broughton de 150 mégawatts (MW).

Situé dans les municipalités de Saint-Pierre-de-Broughton, Sacré-Cœur-de-Jésus et Thetford Mines, le parc pourra alimenter annuellement plus de 25 000 foyers au Québec.

Le projet Broughton représente un investissement d'environ 500 millions de dollars canadiens et s'appuiera sur l'expertise développée au parc éolien que possède la compagnie au Mont Sainte-Marguerite.

La construction du parc, qui devrait débuter en 2028, créera jusqu'à 200 emplois. Une fois le projet opérationnel en 2029, dix employés à temps plein assureront l'exploitation et la maintenance de l'installation.

Signalons que l'aventure est un partenariat à parts égales entre Pattern Energy et une coalition de partenaires communautaires et des Premières Nations: la MRC des Appalaches, la MRC de L'Érable, le Conseil des Abénakis d'Odanak et le Conseil des Abénakis de Wôlinak.

Au Canada, la compagnie a mis en service 11 parcs éoliens dans cinq provinces avec une capacité de production totale de 1 980 MW.