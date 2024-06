Développement PME souffle ses 20 bougies

L'organisme Développement PME (DPME) a souligné son 20e anniversaire dans le cadre de son Assemblée générale annuelle qui s’est déroulée lundi à la Cache du Golf à Beauceville.

Cet événement a permis de rassembler plus de 150 collaborateurs, partenaires et clients dans le cadre d’un traditionnel 5 à 7. Pour l’occasion, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, et le préfet de la MRC Beauce-Centre, Jonathan Bolduc, étaient présents pour partager avec les convives.

Cette célébration tombe à point alors que DPME s’est vu remettre le Jarret 2024 de Gestion des Ressources Humaines - Employeur de Choix, lors du 35e Gala de l’entreprise beauceronne, tenu récemment.

« Nous sommes fiers, depuis 20 ans, d’accompagner les entreprises manufacturières de la région de Chaudière-Appalaches afin d’améliorer leur efficacité organisationnelle et leur commercialisation, ici comme à l’international. Nos conseillers permettent aux entreprises de maximiser leurs forces et leur potentiel, ce qui a un impact direct sur leur chiffre d’affaires et leur marge bénéficiaire », a expliqué Marie-Pierre Poulin, directrice générale de DPME.

Rappelons que l'organisation fait partie des organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) membre de Commerce International Québec. Il œuvre également à l’augmentation de la productivité et par conséquent, la compétitivité des PME de la région de la Chaudière-Appalaches.

Au cours de l'année dernière, DPME a connu un parcours remarquable, marqué par une innovation constante et un engagement indéfectible envers l'excellence, a conclu Mme Poulin.