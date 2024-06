Développement économique Canada investira 15,8 M$ en Chaudière-Appalaches

Le gouvernement fédéral vient de réitérer son engagement envers les SADC et CAE de la Chaudière-Appalaches par une investissement de 15,8 M$, qui s'étalera sur les cinq prochaines années.

C'est la ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Soraya Martinez Ferrada, qui en a fait l'annonce lors du 20e congrès annuel du réseau de ces organismes.

Pour le territoire administratif, ce sont les CAE Beauce-Chaudière et Montmagny-L’Islet, ainsi que les SADC de Lotbinière, Bellechasse-Etchemins et de l’Amiante, qui pourront compter sur ces investissements de 15,8 M$. Ces organismes renforceront également leurs interventions locales, notamment en accentuant leurs actions pour répondre aux enjeux économiques actuels des entrepreneurs.

« Les régions du Québec rencontrent des défis économiques qui leur sont propres et les SADC et CAE sont là pour les aider à les relever. Nous avons de l’ambition pour nos régions et avec notre principal partenaire d’affaires, ainsi qu’en complémentarité avec les partenaires du milieu, nous continuerons à propulser les projets collectifs et d’affaires vers la réussite », a affirmé Mélanie Carrier, présidente du SADC Bellechasse-Etchemins et représentante de la région au conseil d’administration du Réseau des SADC et CAE.

Investissements ciblés

Ce nouvel accord conclu avec le gouvernement du Canada permettra aux SADC et CAE de créer de nouveaux produits financiers pour aider les entrepreneurs à répondre à leurs enjeux économiques prioritaires tels que la transition verte et numérique, ainsi qu’aux défis liés au transfert d’entreprise et à l’entrepreneuriat jeunesse. Ces investissements représentent 600 000 $ par CAE et SADC de la région.

Notons que ces fonds proviennent des remboursements des entrepreneurs ayant bénéficié de prêts via le Fonds d’aide et de relance régionale - un fonds mis en place en 2020 par le gouvernement du Canada en réponse aux défis reliés à la crise sanitaire.