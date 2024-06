La Fromagerie Gilbert inc finaliste pour la Sélection Caseus

Afin de maintenir un site manufacturier efficace et compétitif, le fabricant de semi-remorques Manac investira plus de 170 M$, principalement pour la modernisation et l'agrandissement de son usine de Saint-Georges, a annoncé ce matin le président et chef de la direction de l'entreprise, Charles Dutil. Il a dévoilé les plans d'expansion de la ...