Québec révise de nouveau à la hausse son déficit pour 2023-2024, à 7,5 milliards $

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, et le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, ont annoncé les choix du jury de Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec, pour l'année 2024. Le fromage en grains et frais du jour « ...