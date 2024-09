Connaissez-vous les services du laboratoire Orthèse & Prothèse de Beauce?

Le laboratoire Orthèse & Prothèse de Beauce offre des services uniques dans la région depuis maintenant 35 ans.

L’expertise développée au fil des années permet à l'entreprise de demeurer une référence dans le domaine. Créée par Claude Gagnon et Céline Légaré, l’entreprise a été reprise en 2018 par leur fille Andrée-Anne Gagnon, orthésiste-prothésiste.

Des services pour tous

Le laboratoire Orthèse & Prothèse de Beauce propose différents services pour tous, que ce soit pour un besoin temporaire ou permanent. De nombreux items sont disponibles à la vente, mais aussi à la location.

Découvrez une liste non exhaustive des services offerts.

Aide à la vie quotidienne:

- Salle de bain (banc de bain, banc de transfert, barre d’appui, élévation de toilette);

- Chambre à coucher (lit électrique, oreiller orthopédique, coussin de positionnement, etc.);

- Mobilité et autonomie (ambulateur, canne, marchette, botte Samson, béquille, fauteuil de transport, fauteuil roulant).

Orthèses préfabriquées et sur mesure:

- Orthèse plantaire

- Orthèse du membre inférieur

- Orthèse du membre supérieur

- Orthèse du tronc

Notons que l’entreprise réalise une prise d’empreinte jumelée à la méthode traditionnelle ainsi qu’à la technologie du scan numérique. Toutes les orthèses plantaires sont fabriquées sur place, par des orthésistes, ce qui permet d’avoir un délai de livraison rapide.

Les orthésistes-prothésistes mesurent également pour les vêtements compressifs variés. Certains produits peuvent simplement permettre une meilleure qualité de vie, notamment les chaussures de confort et orthopédiques.

Expert pour aider la population

Ce qui pousse Andrée-Anne Gagnon à donner le meilleur d’elle-même à ses patients est de pouvoir aider et soulager les gens. D’ailleurs, pour enrichir ses connaissances elle détient une certification canadienne comme orthésiste, et ce, en plus de son diplôme d’orthésiste-prothésiste.

L’équipe composée d’une dizaine de personnes a développé une expertise essentielle pour la conception et la réalisation des orthèses et des prothèses. L’une permettant la stabilisation d’une partie du corps, l’autre le remplacement d’un membre.

Enfin, pour s’assurer que les patients bénéficient de l’assistance financière disponible, l’équipe d’Orthèse Prothèse de Beauce travaille en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les compagnies d’assurance et les Amputés de guerre.

Infos pratiques

Le laboratoire Orthèse Prothèse de Beauce est situé au 543 90e Rue, soit à Place 90, à Saint-Georges.