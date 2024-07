Steeven Vachon témoigne des services du Groupement forestier Beauce-Sud Inc.

Voir la galerie de photos

Dans cette entrevue vidéo, Steeven Vachon témoigne pourquoi il fait affaire avec le Groupement forestier Beauce-Sud Inc. (GFBS) pour s'occuper de son lot forestier de 100 acres qu'il possède à Saint-Martin-de-Beauce.

C'est notamment dans le but de faire profiter ses trois jeunes enfants de l'usufruit de cette terre que le père de famille en a fait l'acquisition voilà cinq ans, auprès de sa mère, qui en était la propriétaire.

À partir du plan d’aménagement forestier optimal et durable préparé par le groupement, M. Vachona pu notamment bénéficier des services techniques (prescriptions sylvicoles, rapports d’ingénieurs forestiers, etc.), de la préparation de terrain en vue d’un reboisement, de la voirie forestière, et des services de récolte clé en main, parmi tant d'autres.

« Faire affaire avec le groupement forestier, c'est comme engager un entrepreneur général, un notaire, un comptable et de dire, je veux un projet clé en main, je ne veux pas toucher à rien mais vous m'écoutez quand même dans le total respect de mes décisions », évalue-il.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Steeven Vachon, propriétaire d'un lot forestier à Saint-Martin-de-Beauce.

