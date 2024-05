Un tour d'horizon du Groupement forestier Beauce-Sud Inc.

Voir la galerie de photos

Voici une entrevue vidéo avec le directeur général du Groupement forestier Beauce-Sud Inc., (GFBS) Samuel Poulin, qui explique la mission, le rôle ainsi que les services offerts par cette compagnie de capital-actions à but lucratif.

De son point de vue, il est important de savoir qu’un groupement forestier est le seul type de regroupement de propriétaires de boisés existant dont l’entreprise leur appartient.

L’idée de création des groupements forestiers provient de l’Opération dignité. Autour des années 1970, le gouvernement voulait fermer des villages, particulièrement au Bas—Saint-Laurent et en Gaspésie. Pour contrer ces fermetures, les habitants de ces villages, qui possédaient des propriétés forestières, ont décidé de se regrouper afin de mettre de l’avant l’activité forestière et l’aménagement du territoire.

L’opération a tellement bien fonctionné que l’idée s’est répandue partout au Québec. C’est en 1973 que le Groupement forestier Beauce-Sud inc. à vu le jour. C’est aussi à peu près en même temps que le Groupement forestier Chaudière et celui du Sud de Dorchester ont été formés dans la région. Toutes ces compagnies font partie du rassemblement provincial Groupement forestier Québec.

Comment devenir membre du groupement?

Pour devenir membre, il faut premièrement que la personne possède un lot forestier dont la superficie boisée est d'au moins quatre hectares. Si c’est le cas, le propriétaire peut adhérer au groupement par une processus de recrutement qui va comme suit:

— Le propriétaire doit se procurer une action (via une liste d’actionnaire ayant des actions à vendre)

— Il doit signer une convention d’aménagement normalisée. Étant reconnu officiellement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs comme acteur principal pour faire l’aménagement des forêts privées, tout propriétaire voulant faire partie d’un groupement forestier doit signer cette convention.

— Le groupement produit un plan d’aménagement forestier déterminant les travaux à faire sur le lot par ordre de priorité.

— Lorsque le plan d’aménagement est signé par le propriétaire, le GFBS procède à l’enregistrement du propriétaire auprès du ministère des Ressources naturelles comme étant producteur forestier (peut bénéficier d’avantages fiscaux)

Notons que le groupement forestier met beaucoup d'efforts à trouver les aides financières, subventions gouvernementales et autres qui profitent à ses membres.

Les services offerts

Les services de pointe, pour un aménagement forestier optimal et durable, sont de trois ordres, soit techniques, d'exécution et acéricoles. Parmi ceux-ci on retrouve:

— Plan d’aménagement forestier pour être reconnu producteur forestier

— Services techniques (prescriptions sylvicoles, rapports d’ingénieurs forestiers, martelage,etc)

— Services conseils en érablière (plan d’érablière, dénombrement d’entailles, analyses de sol)

— Services d’exécution clé en main

— Voirie forestière

— Services de récolte clé en main

— Préparation de terrain en vue d’un reboisement

— Reboisement résineux ou feuillus

— Entretien de la régénération naturelle ou artificielle

— Évaluations forestières

L'avenir de la foresterie

Depuis la création du groupement forestier, ce n’est pas moins de 20 millions d'arbres qui ont été plantés sur le territoire.

De nos jours, avec les préoccupations environnementales et les changements climatiques, la foresterie a un rôle clé à jouer pour un avenir encore plus vert.

« Ce qui est important de mentionner, c’est que le groupement forestier n’est pas une entité quelconque. Il s’agit d’une entreprise détenue par des propriétaires de boisé ayant à cœur l’aménagement de leur boisé. Ces propriétaires sont maîtres de cette entreprise, en ayant droit de vote aux assemblées générales, tout en proposant des membres qui siègeront sur le conseil d’administration et qui dicteront l’avenir de leur entreprise », conclut Samuel Poulin.

Les bureaux du Groupement forestier Beauce-Sud Inc. sont situés au 34, 4e Rue Ouest à Saint-Martin. On peut joindre par téléphone (418 382-5068) ou par courriel ([email protected]). Pour de plus amples informations, consultez le site Web à www.gfbeauce-sud.com

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le directeur général du Groupement forestier Beauce-Sud Inc., Samuel Poulin.