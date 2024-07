Le Centre d’aide aux entreprises Beauce-Chaudière dévoile son bilan 2023-2024

Lors de son assemblée générale annuelle tenue ce mercredi 10 juillet, le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Beauce-Chaudière a présenté le bilan de ses réalisations en 2023-2024.

Durant l’année 2023-2024, le CAE a réalisé 37 prêts totalisant un montant de 2 020 556 $ destinés à soutenir les entreprises dans leur démarrage ou leur croissance. Ces investissements ont généré des retombées économiques de 27,5 millions.

En effet, l’équipe du CAE a réalisé 204 interventions auprès de 96 entreprises pour un total de 1 302 heures en accompagnement. De plus, le programme Virage Vert a permis de stimuler l’adoption de pratiques écoresponsables avec des investissements de 89 859 $ sur le territoire.

Pour rappel, le CAE Beauce-Chaudière participe activement au développement des entreprises beauceronnes en leur offrant du financement et des services-conseils personnalisés. De plus, l’organisme œuvre pour le développement économique et durable en collaboration avec les partenaires du milieu.