Un appel de projets pour la transformation numérique des commerces de détail

Quelque quarante entreprises, œuvrant dans le domaine du commerce et des services de la MRC Beauce-Centre, pourront bénéficier d'un accompagnement en transformation numérique.

L'organisme Beauce-Centre Économique vient de lancer un appel de projets en ce sens, grâce au soutien financier de la MRC Beauce-Centre et du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Deux parcours d’accompagnement seront proposés par Mon commerce en ligne sans aucuns frais. Ceux-ci seront sélectionnés en fonction de la situation et des besoins de chacune des organisations. C’est donc une valeur totale de plus de 20 000$ en accompagnement qui sera offerte aux commerçants du territoire afin de les aider à accroître leurs ventes, leur profitabilité et leur résilience grâce aux technologies numériques.

Les entreprises intéressées sont invitées à soumettre leur projet d’ici le 13 septembre vis le site web de Beauce-Centre Économique (section Appel de projets: accompagnement numérique avec Mon commerce en ligne).