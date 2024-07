Édition record pour le Tournoi de golf-bénéfice annuel du Crépuscule

Le 23e Tournoi de golf-bénéfice annuel du Crépuscule marquera l'histoire de l'organisme non seulement pour son nombre de participants, mais également pour les bénéfices records nets de 200 000 $ qu’elle aura permis d’amasser.

La coprésidence d’honneur était assurée par Michel Lehoux, président de l’entreprise Filgo de Sainte Marie et de sa famille. Ainsi, ce sont 240 personnes qui se sont élancées sur le parcours du Club de golf de Sainte-Marie le 4 juillet.

Rappelons que Le Crépuscule est une fondation dont la mission est de promouvoir, encourager et soutenir financièrement les projets en lien avec les soins et les services en santé pour la population de la Nouvelle-Beauce.

Depuis sa création en 1992, le Crépuscule a redonné plus de 1,9 M$ en étant partenaire dans la réalisation d’une centaine de projets, grands et petits. Les sommes ont été investies comme suit:

- 1 168 483$ (61%) en équipements et services médicaux;

- 385 421$ (20%) aux soins palliatifs et ainés;

- 224 300$ (12%) en soutien aux organismes communautaires;

- 124 914$ (7%) en activités de prévention.